Утренний смог в столице: за городом горит свалка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Информацию в соцсетях о появлении смога и запаха гари в столице прокомментировали в РГП «Казгидромет». В ведомстве пояснили, что это произошло из-за возгорания мусорного полигона в Целиноградском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сообщению Департамента по чрезвычайным ситуациям города Нур-Султана, в Целиноградском районе в 5 км от села Тайтобе горит мусорный полигон, площадь возгорания 250 кв.метров. Над столицей отмечается антициклональный тип погоды, погода безветренная и без осадков. На высоте наблюдается инверсионный слой, который препятствует распространению загрязняющих веществ в атмосфере», - говорится в сообщении.

При этом за период с 28 по 29 августа 2020 года в атмосферном воздухе наблюдались превышения предельно-допустимых норм по данным постов наблюдения РГП «Казгидромет»:

1) ПНЗ № 6 (ул. Акжол, район отстойника сточных вод «Астана Тазалык») по взвешенным частицам РМ-2,5 – до 1,7 ПДК в период с 21:20 до 03:00 часов; по взвешенным частицам РМ-10 – до 1,1 ПДК в период с 21:20 до 02:00 часов;

2) ПНЗ № 7 (ул. Туркестан 2/1) по сероводороду – до 1,75 ПДК в период с 00:20-03:00; по взвешенным частицам РМ-2,5 – до 2,4 ПДК в период с 23:00 до 02:40 часов;

3) ПНЗ № 8 (Коктал-1, ул. Бабатайулы, 24) по взвешенным частицам РМ-2,5 – до 1,1 ПДК в 00:00 часов.

«По остальным веществам превышений не зафиксировано», - сообщили в ведомстве.

В целом по городу случаев более 10 ПДК и экстремально высокого загрязнения более 50 ПДК не зафиксировано.

В столице наблюдение за состоянием атмосферного воздуха проводятся на 10 постах, из них 4 поста ручного отбора проб и 6 автоматических. Определяются 10 показателей: взвешенные частицы (пыль), взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сероводород, фтористый водород, сульфаты.