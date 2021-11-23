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    20:55, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Утопить щенка в мешке пытались дети в Атырау

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Утопить щенка в мешке пытались дети в Атырау. Вместе с несчастным животным они положили в мешок большой камень, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Мой ГОРОД».

    Кинолог и зоозащитник из Атырау Мамучар Ящуев рассказал, что к нему через мессенджер обратилась жительница города. Она стала свидетелем того, как маленькие дети пытались утопить в реке небольшой мешок, который шевелился. Волонтер немедленно выехал на место.

    «Дети засунули его в мешок, привязали к нему камень и забрасывали в воду. Кто-то их спугнул, они убежали, кинув щенка в воду. В результате он получил переохлаждение, он весь в демодекозе, истощенный, дрожит и очень голодный. Мы его начинаем лечить, собака будет получать антибиотики и витамины, будем лечит и восстанавливать. А тем, кто это сделал, я хочу сказать, что все это вернется», - написал волонтер на своей странице в Instagram.

    По словам мужчины, если бы не своевременный сигнал от жительницы, четвероногий друг бы просто умер от переохлаждения. Теперь Мамучар хочет лично отблагодарить неравнодушную женщину. Он почистил чат и потерял ее номер. Мужчина попросил свидетельницу связаться с ним, его номер указан в профиле Instagram.

    В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту проводятся следственные действия по статье 316 УК РК «Жестокое обращение с животными». О результатах проверки полицейские обещали сообщить дополнительно.

    Правда, с действием этой статьи закона Мамучар Ящуев, как и другие зоозащитники, не согласен. Он просит законодателей активно общаться с защитниками животных, чтобы живодеры не имели шансов избегать наказания.



    Теги:
    Атырауская область Животные Общество Правоохранительные органы
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