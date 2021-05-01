АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы активно делятся фото и видео последствий ночного ливня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На кадрах, опубликованных в соцсетях можно увидеть КамАЗ , ушедший наполовину под воду. Также опубликовано много фото и видео упавших на землю и автомобили деревьев.

Между тем в акимате Алматы прокомментировали ситуацию с затоплением под мостом на проспекте аль-Фараби.

«В связи с отсутствием электропитания по проспекту аль-Фараби на пересечении с проспектом Назарбаева под мостом отключился насос и накопилась вода. На данный момент на месте работают коммунальные службы района (Алматы Тазалык, Алматы су, Служба Спасения 109,) 2 спецтехники и 6 мотопомп. Также подключена насосная станция», - сообщили в акимате города.

Еще один ролик с трактором повеселил горожан. Они назвали это необычным способом очистки дороги от воды.

Начавшийся ночью ливень в городе продолжится до вечера.

Ранее в ДЧС Алматы сообщали, что в связи с прогнозом дождей, местами сильными в период с 1 по 2 мая 2021 года в горных районах, прилегающих к территории Алматы, ожидается формирование склоновых стоков и подъемы уровней воды на реках.