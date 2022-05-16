16 Мая 2022 14:38

Утонули в водоемах с начала года 25 человек – МЧС РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на то, что купальный сезон в стране еще не начался, на водоемах зарегистрированы факты гибели людей. Об этом заявил председатель Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Бауыржан Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях обеспечения безопасности граждан на водоемах проводится комплекс мероприятий и широкомасштабная агитационно-пропагандистская работа. Однако имеется и печальная статистика. К сожалению, из-за несоблюдения правил безопасности на воде, несмотря на то, что купальный сезон не начался, зарегистрированы факты гибели людей. Утонуло 25 человек, трое из них – дети», - сказал на брифинге в СЦК представитель МЧС РК.

По информации ведомства, проведено более 17 тыс. патрулирований и рейдов, в которых были задействованы около 37 тыс. человек. К административной ответственности привлечено 118 нарушителей.

Бауыржан Сыздыков поделился положительными данными. В рамках предупредительной работы на водоемах страны спасено семь человек, двое из них – дети.

Ранее сообщалось, что МЧС определило 490 разрешенных мест для купания. О разрешенным местах для купания казахстанцы могут узнать в мобильном приложении.