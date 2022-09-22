Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС
Утонули четыре человека во время рыбалки за два года в ВКО
22 Сентября 2022, 22:47

Утонули четыре человека во время рыбалки за два года в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – За последние два года в Восточно-Казахстанской области из-за нарушений правил безопасности при ловле рыбы на водоемах утонуло 4 человека. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

«Рыбалка-отличный вид отдыха, однако при несоблюдении правил безопасности, она может стать очень опасной. К сожалению, многие любители этого отдыха на воде, забывают об этом. Так, в регионе в 2021 году утонуло 3 человека, в 2022 году – 1 человек», - сообщил главный спасатель оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО Андрей Вебер.

Он также отметил, что рыбаки часто погибают, упав за борт лодки в нетрезвом состоянии.

«В основном такие происшествия связаны с падением человека за борт плавсредства. В большинстве случаев это происходит, когда люди встают в рост на лодке, желая порыбачить стоя. Данное положение крайне неустойчиво, и поэтому, чтобы не оказаться в воде, нужно стоять лицом к носу или корме, расставив ноги. Если при ловле с лодки вдвоем появилась необходимость поменяться местами, то следует делать это не спеша, несколько пригнувшись для поддержания равновесия, без резких движений, чтобы не накренить лодку и не залить ее водой. Если на водоеме гуляет высокая волна, или лодка неустойчива, лучше подплыть к берегу и там поменяться местами», - сказал офицер управления Гражданской обороны ДЧС ВКО Ерик Турсынгалиев.

Также он отметил, что на всех, кто находится в лодке, обязательно должны быть спасательные жилеты. При себе в обязательном порядке иметь медицинскую аптечку, карту местности.


Новости по теме
Пожарная опасность сохраняется в Восточном Казахстане
Тело одного из пропавших рыбаков нашли в Акмолинской области
Основную часть пожаров локализовали в ВКО
Читайте также
Семь пешеходов погибли в авариях в СКО
Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
Пьяный мужчина «заминировал» дом в Кокшетау
Больше всего население Центральной Азии беспокоит рост инфляции – опрос
Разбитые балбалы обнаружены в Меркенском святилище
Пожилой водитель погиб на трассе в Павлодарской области
Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день
Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
Новости партнеров
Популярное
1 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
2 Взрыв автоцистерны с дизтопливом предотвратили в Атырауской области
3 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Каннского фестиваля
4 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив