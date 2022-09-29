Уточняющий механизмы формирования кадрового состава ЕЭК протокол ратифицировал Сенат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК приняли Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В заключении Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству отмечено, что целью законопроекта является ратификация Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части совершенствования механизма формирования кадрового состава Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия), подписанного 5 августа 2021 года в городе Москве.

В соответствии с законопроектом с директорами департаментов комиссии и их заместителями трудовые договоры (контракты) будут заключаться на срок, не превышающий срок работы коллегии комиссии.

«Для сотрудников комиссии устанавливается пятилетний срок трудовых договоров (контрактов) с возможностью их продления на тот же срок», - сообщил министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, представляя законопроект на пленарном заседании Палаты.

Глава МТИ добавил, что каждые три года сотрудники будут проходить аттестацию.

В Комитете по экономической политике, инновационному развитию

и предпринимательству поясняют, что при комплектовании департаментов комиссии сотрудниками на конкурсной основе будет предусматриваться учет результатов квалификационного отбора, проведенного в государстве-члене, если необходимость такого отбора предусмотрена законодательством государства-члена.

В рамках протокола директоры департаментов комиссии и их заместители, трудовые договоры с которыми заключены до вступления в силу настоящего протокола, продолжат выполнять возложенные на них обязанности до истечения сроков, предусмотренных их трудовыми договорами (контрактами).

В соответствии с протоколом мероприятия, связанные с переходом сотрудников комиссии на работу на условиях срочного трудового договора (контракта), будут осуществляться в течение шести месяцев с даты вступления в силу настоящего протокола.