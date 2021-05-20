Уточненный прогноз республиканского бюджета озвучил Асет Иргалиев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил уточненный прогноз республиканского бюджета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2021 году оцениваются в объеме 7 204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана», - сказал Асет Иргалиев на пленарном заседании Сената.

Гарантированный трансферт из Национального фонда, по его словам, не меняется и сохранен в размере 2 700 млрд тенге.

«Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 триллиона тенге до 1 850 млрд. тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15 334 млрд тенге. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП», - заключил министр.

Ранее А. Иргалиев представил депутатам Сената макроэкономические показатели и бюджетные параметры на текущий год. Он сообщил, что прогноз макропоказателей уточнен с учетом оперативных данных по росту экономики страны, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по росту мировой экономики. Темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до плюс 0,7% по итогам апреля текущего года. При уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 50 долл. за баррель (на 15 долл. выше ранее одобренного). По прогнозам Всемирного банка и Международного валютного фонда рост мировой экономики в текущем году составит 4,3% и 6,0%, соответственно.