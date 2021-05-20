Уточненный прогноз республиканского бюджета озвучил Асет Иргалиев
«На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год. Доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2021 году оцениваются в объеме 7 204 млрд тенге, что на 279 млрд тенге выше утвержденного плана», - сказал Асет Иргалиев на пленарном заседании Сената.
Гарантированный трансферт из Национального фонда, по его словам, не меняется и сохранен в размере 2 700 млрд тенге.
«Целевой трансферт из Национального фонда увеличен с 1 триллиона тенге до 1 850 млрд. тенге. Расходы республиканского бюджета прогнозируются в объеме 15 334 млрд тенге. Дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 3,5% к ВВП», - заключил министр.
Ранее А. Иргалиев представил депутатам Сената макроэкономические показатели и бюджетные параметры на текущий год. Он сообщил, что прогноз макропоказателей уточнен с учетом оперативных данных по росту экономики страны, тенденций на рынке нефти, а также на основе ожиданий по росту мировой экономики. Темп роста ВВП улучшился с минус 4,5% в январе до плюс 0,7% по итогам апреля текущего года. При уточнении макропоказателей среднегодовая цена нефти определена на уровне 50 долл. за баррель (на 15 долл. выше ранее одобренного). По прогнозам Всемирного банка и Международного валютного фонда рост мировой экономики в текущем году составит 4,3% и 6,0%, соответственно.