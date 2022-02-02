Уточненный бюджет столицы на 2022 год составил 665,5 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уточненный бюджет столицы на 2022 год составил 665,5 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель Управления экономики и бюджетного планирования столицы Кайсар Манкараев на заседании Общественного совета города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управлению активов и государственных закупок планируется выделить дополнительно 4 млрд 120 млн тенге на приобретение транспорта в коммунальную собственность, текущий ремонт и приобретение оборудования для Дворца Независимости и Дворца Мира и согласия. Управлению финансов для резерва местного исполнительного органа планируется выделить 8 млрд 626 млн тенге и вернуть неиспользованные целевые трансферты», – сказал К. Манкараев, представляя проект уточненного бюджета столицы на 2022 год.

Также по его словам, планируется выделить из фонда оплаты труда аппарата городского маслихата на публикацию нормативно-правовых актов и капитальные затраты 59,4 млн тенге. Управлению инвестиций и развития предпринимательства предусмотрено выделить дополнительно 2 млрд тенге на субсидирование проектов в рамках Дорожной карты бизнеса.

Управлению цифровизации и государственных услуг на аренду системы видеонаблюдения в общественных местах, данные которой сохраняются в «облачной» платформе, и оказание услуг, планируется выделить дополнительно 537 млн тенге.

Как отметил К. Манкараев, объем уточненного бюджета столицы на 2022 года составляет 665 млрд 508 млн тенге. В том числе, поступления местных налогов 430 млрд 726 млн тенге, поступление республиканских трансфертов 108 млрд 889 млн тенге, облигационные доходы 32 млрд 167 млн тенге, и свободные остатки 55 млрд 724 млн тенге.