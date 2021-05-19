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Уточненные данные по смертности от КВИ за 2020 год озвучили в Минздраве

19 Мая 2021 17:27
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Уточненные данные по смертности от КВИ за 2020 год озвучили в Минздраве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве здравоохранения РК озвучили уточненные данные по смертности от КВИ за 2020 год в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам годовых отчетов от регионов, которые предоставляли ежегодно до конца марта текущего года, а также бюро по национальной статистике были учтены все случаи поздней регистрации актов гражданского состояния свидетельства о смерти», - сказала вице-министр здравоохранения Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

Министерство здравоохранения совместно с бюро национальной статистики провело сверку всех статистических данных.

«Учитывая, что в информационных системах Министерства здравоохранения формируются не все данные по случаям смерти, так как частные медицинские организации, ведомственная медицина не имеет доступа сегодня к информационным системам Министерства здравоохранения, все сведения, которые на бумажных носителях доставлялись и в бюро, и в Министерство здравоохранения были сверены и проанализированы. Также некоторые случаи напрямую регистрировались в органах ЗАГС. Учитывая все эти данные, а также Министерством здравоохранения был проведен анализ причин смертности с учетом данных комиссий исследования летальных исходов, протоколов патологоанатомических и судебных медицинских экспертиз. Окончательные данные по смертности от коронавирусной инфекции за прошлый год составили - 4 729 человек, в том числе коронавирусной инфекцией идентифицированной - 1783 человека, а не идентифицированной, не уточненной коронавирусной инфекцией - 2 946 человек», - сообщила Ажар Гиният.


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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