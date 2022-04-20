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Уточнения в бюджет на 2022 год одобрил Мажилис

Автор:  
Акбота Кузекбай
20 Апреля 2022, 12:37
Уточнения в бюджет на 2022 год одобрил Мажилис

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство финансов РК представило проект закона об уточнении республиканского бюджета на 2022 год. Законопроект направлен на реализацию поручений Президента, озвученных в начале года и других неотложных обязательств государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Минфине уточнили, что расходы бюджета увеличены на 2,7 трлн тенге. Источниками повышения расходов бюджета являются собственные доходы бюджета - 1,1 трлн тенге, гарантированный трансферт из Национального фонда - 1,6 трлн тенге.

«Баланс поступлений и расходов Национального фонда на конец года прогнозируется положительным. С учетом пересмотра доходов и расходов параметры республиканского бюджета на 2022 год сложились следующим образом. Поступления бюджета составят 15,8 трлн тенге с увеличением на 2,7 трлн тенге. Дефицит сохранен на уровне 3,3% к ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 18,8 трлн тенге с ростом на 2,7 трлн тенге», - сказал заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, на реализацию поручений Президента предлагается направить 1,8 трлн тенге. Это расходы на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по чрезвычайным ситуациям, поддержку регионов и бизнеса, повышение доходов населения, обеспечение продовольственной безопасности страны и диверсификацию экономики.

«В рамках дополнительных расходов порядка 30% переданы в регионы целевыми трансфертами. Это 818 млрд тенге, из которых 475 млрд тенге трансферты на развитие. С учетом уточнения регионам из республиканского бюджета будет направлено более 5,5 трлн тенге или 29,3% от общих расходов. При этом, как показывают итоги исполнения бюджета за первый квартал, у регионов имеются также возможности в виде дополнительных налоговых поступлений для самостоятельной реализации ключевых задач», - отметил Ерулан Жамаубаев.

По словам главы Минфина, в результате уточнения бюджета поддержка реального сектора экономики и регионов усилена. Об этом свидетельствует структура расходов бюджета по сферам.

«Наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики. Это 1,3 трлн тенге. Соответственно, и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5%. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 3,4 трлн тенге или почти 17,9% от общего объема расходов. Такого рода стимулирование окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе. Это база для дальнейшего роста доходов бюджета», - отметил он.

Расходы социального блока увеличены на 581 млрд тенге и планируются в объеме 8,6 трлн тенге или 46% от общих расходов бюджета.

«Дополнительно средства будут направлены на индексацию социальных выплат, оказание медицинской помощи, развитие рынка труда через проекты «Общественные работы» и «Серебряный возраст», поддержку молодежи в рамках проектов «Первое рабочее место» и «Молодежная практика для выпускников. Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,2 трлн тенге с ростом на 446 млрд тенге», - проинформировал Е. Жамаубаев.

После обсуждения Мажилис одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы».

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