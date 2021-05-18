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Уточнение в республиканский бюджет на 2021-2023 годы обсудили в Сенате

18 Мая 2021 18:21
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Уточнение в республиканский бюджет на 2021-2023 годы обсудили в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состоялось расширенное заседание Комитета Сената по финансам и бюджету, где депутаты совместно с представителями Министерств национальной экономики, финансов и Национального банка обсудили уточнение в Республиканский бюджет на 2021-2023 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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«Законопроект разработан в целях приведения параметров Республиканского бюджета на 2021 - 2023 годы в соответствие с уточнённым в апреле текущего года прогнозом макроэкономических показателей на 2021 – 2025 годы», - отметила в ходе заседания Председатель Комитета Ольга Перепечина.

Основными задачами проводимой работы является исполнение поручений Президента страны, озвученных им в Послании народу Казахстана, финансирование предвыборной программы партии «Nur Otan» до 2025 года «Путь перемен: Достойную жизнь каждому», борьба с коронавирусной инфекцией, а также обеспечение реализации социальных обязательств.

Таким образом, финансирование предлагается направить в том числе на обеспечение выплат медикам, повышение зарплаты врачам и полицейским, увеличение стипендий для студентов ВУЗов. Для абитуриентов предлагается учредить больше грантов, а также усилить финансирование науки. Импульс должны получить и инфраструктурные проекты, в их числе модернизация более 3 500 сёл, строительство и ремонт дорог, обеспечение казахстанцев чистой питьевой водой и т.д.

По итогам заседания законопроект направлен на рассмотрение Палаты.


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#Сенат   #Экономика  
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