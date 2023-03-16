Уточнение республиканского бюджета на 2023 год: куда направят дополнительные средства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана на рассмотрение представлен проект Закона об уточнении республиканского бюджета на 2023 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Параметры республиканского бюджета на текущий год сложились следующим образом. Поступления бюджета составят 19,3 трлн тенге с увеличением на 1,5 трлн тенге. Дефицит сохранен на уровне 2,7% к ВВП. Расходы республиканского бюджета планируются в объеме 22,5 трлн тенге. В целом дополнительное увеличение расходов составляет 2,2 трлн тенге», - сообщил в своем докладе заместитель Премьер-Министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

Он отметил, что дополнительное увеличение расходов предусмотрено по нескольким приоритетным направлениям. В том числе на реализацию инициатив Главы государства, озвученных в рамках Послания и предвыборной программы, а также поручений по итогам рабочих поездок в регионы дополнительно будет выделено 2 трлн тенге. Это расходы, направленные на поддержку регионов, дальнейшее развитие сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, а также отдельные направления социальной сферы.

Также, в рамках данного направления предусматривается:

- строительство и реконструкция систем теплоснабжения, развитие тепло-, электроэнергетики на сумму 144 млрд тенге;

- обеспечение обороны и гражданской защиты на сумму 126 млрд тенге, в том числе увеличение заработной платы сотрудников противопожарных служб, укрепление материально-технической базы органов гражданской защиты;

- выдача займов для приобретения жилья и премий по вкладам в жилищные сбережения на сумму 92 млрд тенге.

«На реализацию ряда неотложных задач предусматривается выделение 186 млрд тенге. В результате уточнения бюджета поддержка реального сектора экономики и регионов усилена. Об этом свидетельствует структура расходов бюджета по сферам. Так, наибольшее увеличение расходов предусмотрено на поддержку реального сектора экономики. Это 1,3 трлн тенге. Соответственно и доля этого направления в общем объеме расходов увеличена более чем на 5,3%. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 3,5 трлн тенге, или 15,6% от общего объема расходов», - добавил Ерулан Жамаубаев.

По его словам, расходы социального блока увеличены на 298 млрд тенге и планируются в объеме 8,5 трлн тенге, или 37,5% от общих расходов бюджета. Средства будут направлены на реализацию национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения», увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного образования и размера стипендий студентов колледжей, повышение размеров социальных выплат, пособий по инвалидности, дальнейшее развитие системы здравоохранения. Расходы силовых структур запланированы в сумме 2,5 трлн тенге с ростом на 317 млрд тенге. В рамках уточнения в текущем году регионам из республиканского бюджета будет направлено 7,2 трлн тенге, или 32% от общих расходов.