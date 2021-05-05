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Уточнение бюджета на 2021 год: объем расходов увеличен на 1,3 трлн тенге

Автор:  
Акбота Кузекбай
5 Мая 2021, 10:43
Уточнение бюджета на 2021 год: объем расходов увеличен на 1,3 трлн тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе рассматривается проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал министр финансов РК, уточнение республиканского бюджета на 2021 год направлено на финансовое обеспечение мероприятий предвыборной программы партии «Nur Otan», стратегические инициативы и поручения Главы государства, а также на меры по борьбе с COVID-19.

«В параметры республиканского бюджета на 2021 год внесены следующие изменения. Поступления республиканского бюджета увеличены на 1,1 трлн тенге и составляют 12,6 трлн тенге. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 3,5% к ВВП, с ростом на 149 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

По данным министра, объем расходов республиканского бюджета увеличен на 1,3 трлн тенге и составляет 15,3 трлн тенге.

«Проект уточнения предусматривает распределение средств по следующим направлениям. Первое, реализация предвыборной платформы «Nur Otan» на общую сумму 884 млрд тенге. В рамках данных средств будут приняты меры по строительству и реконструкции дорог, развитию АПК, улучшению жилищных условий граждан, обеспечению чистой питьевой водой и модернизации сел в рамках специального проекта «Ауыл – Ел бесiгi».

Второе, финансирование противоэпидемиологических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией – на 265 млрд тенге. Третье, исполнение поручений Главы государства и ранее принятых обязательств. В результате уточнения бюджета его социальная направленность сохранена, а поддержка реального сектора экономики и регионов усилена», - отметил Ерулан Жамаубаев.

Также он отметил структуру расходов бюджета по сферам. По словам Е. Жамаубаева, наибольшая часть в сумме 723 млрд тенге направлена на поддержку реального сектора экономики.

«Это окажет мультипликативный эффект на развитие страны в среднесрочной перспективе. В результате расходы на данную сферу планируются в объеме 2,4 трлн тенге, или почти 16% от общего объема расходов. Социальная сфера бюджета в целом увеличена на 374 млрд тенге и составляет 7,5 трлн тенге, или 48,7% к общему объему расходов. Расходы силовых структур запланированы в сумме 1,6 трлн тенге с ростом на 211 млрд тенге. Общегосударственные расходы снижены на 80 млрд тенге и составляют 3,3 трлн тенге. Уменьшение расходов данного блока связано с перераспределением резерва на инициативы Президента», - сказал министр.

Глава Минфина добавил, что значительная доля дополнительных расходов будет передана в регионы целевыми трансфертами.

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