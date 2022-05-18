18 Мая 2022 22:19

Утилизация медицинских отходов шла с грубыми нарушениями в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Специализированной природоохранной прокуратурой Атырауской области установлены многочисленные факты предоставления услуг по утилизации медицинских отходов компаниями, не имеющими на такое занятие лицензии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В соответствие с требованиями нового Экологического кодекса с 1 января 2022 года на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, в том числе для переработки, обезвреживания, утилизации или уничтожения опасных отходов требуется лицензия.

«Однако согласно договорам о государственных закупках, медицинским учреждениям города Атырау предоставлялись услуги по утилизации медицинских отходов компаниями, не имеющими на это соответствующего разрешительного документа. Принятыми мерами прокурорского реагирования расторгнуто 19 договоров о государственных закупках на услуги по утилизации медицинских отходов на сумму 22,4 млн тенге. Договоры были заключены с 15 поликлиниками и двумя реабилитационными центрами города. По итогам проверки 14 должностных лиц были привлечены к дисциплинарной ответственности», - рассказали в пресс- службе специализированной природоохранной прокуратуры Атырауской области.

Сообщив, что в адрес департамента экологии области внесено представление об устранении нарушений законности. А также принятии мер по привлечению виновных лиц к административной ответственности по ст. 463 КоАП РК (по факту занятие предпринимательской деятельностью без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления).