Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Жамбылская область

Утилизация фрагментов боеприпасов ведется в Жамбылской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
31 Марта 2022, 22:15
Утилизация фрагментов боеприпасов ведется в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На территории склада инженерных боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области оборудованы приспособления для утилизации фрагментов боеприпасов на месте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Сжигание проводится в специально оборудованной печи, которая заглублена в землю. Работы организованы в строгом соблюдении всех норм и требований безопасности. Опасности для местного населения, крестьянских хозяйств нет.

О плановых работах по ликвидации последствий происшествий на складах боеприпасов совместно с местными исполнительными органами было проведено информирование. Местное население было заблаговременно оповещено.

Помимо сжигания часть инженерных боеприпасов планируется вывезти и уничтожить на специально оборудованной площадке. Она определена местными властями и находится на безопасном удалении от населенных пунктов и крестьянских хозяйств. Расстояние до ближайшего крестьянского хозяйства составляет не менее одного-полутора километров.

Необходимо отметить, что инженерные боеприпасы при взрыве не разлетаются на большие расстояния, а взрываются на месте. При проведении подрывных работ разлета осколков происходить не будет.

В ближайшее время проведение подрывных работ не планируется. Об их начале население будет также заблаговременно оповещено через местные исполнительные органы.


Жамбылская область   Армия   Видео   Регионы Казахстана   Минобороны РК   Вооруженные силы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
Долги Риддерской ТЭЦ составляют около 3,3 млрд тенге
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен