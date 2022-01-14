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Утильсбором должно заниматься государство - член общественного совета Актюбинской области

14 Января 2022 15:45
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Утильсбором должно заниматься государство - член общественного совета Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Член общественного совета Актюбинской области Фархат Сансызбай считает верным решение Президента об утилизационном сборе, высказанное им в ходе выступления в Мажилисе Парламента 11 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По мнению Ф.Сансызбая, утилизационным сбором должно заниматься государство, а не частная компания.

«Полностью поддерживаю решение Президента страны о том, что утилизационным сбором должно заниматься государство, а не частная компания. Доходы от этой деятельности должны идти в бюджет, а не в чей-то карман.

Кроме того, на пленарном заседании Мажилиса Парламента Касым-Жомарт Токаев поручил снизить стоимость утильсбора. Уверен, что казахстанцы будут благодарны за такое решение, поскольку оно назревало давно. После реализации этих мер мы сможем выйти на международный рынок автоперевозок, наш парк автомобилей значительно обновится.
С сожалением вынужден констатировать, что сейчас в Казахстане очень много автохлама. В этом смысле мы не можем конкурировать даже с нашими южными соседями», - считает он.

Выступление Президента страны в Мажилисе произвело огромное впечатление на члена общественного совета Актюбинской области.

«Если говорить в целом, то выступление Касым-Жомарта Кемелевича произвело на меня огромное впечатление. Не сомневаюсь, что жители Казахстана полностью поддержат его инициативы. В это непростое время мы должны объединиться вокруг Главы государства и активно приступить к реализации намеченных масштабных преобразований», - сказал он.

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#Президент Казахстана   #Общество  
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Автор:

Самал Ендибаева

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