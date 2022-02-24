Утильсбор в Казахстане и России сравнило Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев рассказал о механизме уплаты утильсбора в соседней России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Производители РФ пользуются аналогичным механизмом, еще больше пользуясь господдержкой. Приведу пример, в чем она выражается: если производитель Казахстана сначала платит, потом свои же деньги обратно получает, в РФ и вовсе не платят. Это называется методом зачета, просто показывают бумагу и говорят: мы произвели, вы нам засчитайте, что мы заплатили утильсбор», - сказал Марат Карабаев на брифинге в СЦК.

Он продолжил свою мысль.

«Когда в РФ машина идет на экспорт, утильсбор, который платит экспортер, его субсидирует государство. Третье – средства, саккумулированные поступлениями от импорта автомобилей, направляются на прямую поддержку автопрома. В частности, там выдается удешевленный кредит для организации локализации запасных частей. А мы такую поддержку, к сожалению, не оказываем», - заключил вице-министр.