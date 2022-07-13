13 Июля 2022 20:10

Утильсбор не включается в стоимость казахстанских автомобилей – Мининдустрии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предприятия автомобильной промышленности, в том числе группа компаний «Аллюр», не получают субсидий от государства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

В пресс-службе министерства сообщили, что в стоимость казахстанских автомобилей утилизационный сбор не включается.

«Отечественные производители под встречные обязательства по локализации в рамках законодательства ЕАЭС освобождены от уплаты таможенных пошлин и утилизационного сбора. Механизм освобождения от уплаты утильсбора происходит путем оплаты и последующего возврата идентичной суммы за каждый производимый автомобиль.

В СМИ распространяется недостоверная информация о якобы выделенных государственных субсидиях в размере 21,3 млрд тенге в 2019 году и 40,8 млрд тенге в 2020 году для группы компаний «Аллюр».

Учитывая, что оператором расширенных обязательств производителей определено АО «Жасыл даму», возврат утильсбора от данной компании на основании «Международных стандартов финансовой отчетности (IAS) 20» классифицируются аудиторами как «Государственные субсидии». Данный факт и вызвал недопонимание у представителей СМИ», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Указанные выше суммы фактически являются освобождением производителя от уплаты утилизационного сбора путем возврата ранее уплаченных средств компании «Жасыл даму».

В настоящее время в МИИР прорабатываются изменения в законодательство в части введения прямого освобождения отечественных производителей от утилизационного сбора без механизма «оплата-возврат». В связи с освобождением отечественных производителей от утилизационного сбора, в стоимость казахстанских автомобилей утилизационный сбор не включается.