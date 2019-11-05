Утильсбор на упаковку введут в ближайшие месяцы – Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие месяцы в Казахстане введут утилизационный сбор на упаковку. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день приказ, нормативно-правовой акт подготовлен и проходит стадию согласования с госорганами. И в ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце или следующем, нормативно-правовой акт будет принят, а также зарегистрирован в Министерстве юстиции», - сказал руководитель управления реализации РОП Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Жасулан Нургалиев в ходе круглого стола, посвященного переработке пластика в Нур-Султане.

«Уже завершилось публичное обсуждение. С учетом наших процедур, в течение этого или следующего месяца (вступит в силу – прим. автора). Осталось согласовать с госорганами, Нацпалатой предпринимателей и подписать в Министерстве юстиции», - уточнил он.

Он также рассказал и о ставках утильсбора на упаковку.

«По приблизительным данным, за каждую бутылку около половины тенге или 10 тиын. Самая большая ставка за стеклянную бутылку, по-моему, – 1,5 тенге, это зависит от веса», - отметил Ж. Нургалиев.

В ведомстве уточнили, что утильсбор распространяется на любую упаковку.

«Утильсбор будут платить производители и импортеры. Мы планировали (ввести утильсбор – прим. автора) в 2018 году. Начинали работу с 2017 года, у нас была тщательная проработка этого вопроса», - сказал Жасулан Нургалиев.