-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:10
-
-
-
-
-
-
-
Утильсбор на упаковку введут в ближайшие месяцы – Минэкологии РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие месяцы в Казахстане введут утилизационный сбор на упаковку. Об этом сообщили в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодняшний день приказ, нормативно-правовой акт подготовлен и проходит стадию согласования с госорганами. И в ближайшее время, я надеюсь, что в этом месяце или следующем, нормативно-правовой акт будет принят, а также зарегистрирован в Министерстве юстиции», - сказал руководитель управления реализации РОП Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Жасулан Нургалиев в ходе круглого стола, посвященного переработке пластика в Нур-Султане.
«Уже завершилось публичное обсуждение. С учетом наших процедур, в течение этого или следующего месяца (вступит в силу – прим. автора). Осталось согласовать с госорганами, Нацпалатой предпринимателей и подписать в Министерстве юстиции», - уточнил он.
Он также рассказал и о ставках утильсбора на упаковку.
«По приблизительным данным, за каждую бутылку около половины тенге или 10 тиын. Самая большая ставка за стеклянную бутылку, по-моему, – 1,5 тенге, это зависит от веса», - отметил Ж. Нургалиев.
В ведомстве уточнили, что утильсбор распространяется на любую упаковку.
«Утильсбор будут платить производители и импортеры. Мы планировали (ввести утильсбор – прим. автора) в 2018 году. Начинали работу с 2017 года, у нас была тщательная проработка этого вопроса», - сказал Жасулан Нургалиев.
- Экспорт в Китай: какие культуры обладают наибольшим потенциалом
- Причину низкой доли переработки пластика в Казахстане назвали экологи
- Мы должны поэтапно внедрять продажу полиэтиленовых пакетов - Ассоциация экоорганизаций РК
- За 2-3 года Казахстан планирует выйти на 100%-ую переработку масличных культур
- Каковы объемы переработки пластиковой упаковки в Казахстане
- Инспекторы «Охотзоопрома» оказались причастны к отстрелу сайги в Коргалжынском заповеднике
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана