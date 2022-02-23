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Утильсбор и поддержка автопрома – как это работает

23 Февраля 2022 16:46
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Утильсбор и поддержка автопрома – как это работает

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр привел несколько примеров того, как введение утилизационного сбора на автотранспортную и сельхозтехнику повлияло на отечественную промышленность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он напомнил , что автомобили отечественной сборки имеют нулевую ставку утильсбора. При этом это не прямая поддержка автопрома, а защита внутреннего рынка.

Р.Скляр привел в пример открытие в Костанае в 2020 году завода по производству тракторов «Кировец», на которые есть большой спрос.

«Он открылся лишь после того, как мы в 2019 году, 5 декабря, ввели утильсбор на сельхозтехнику. Ранее неоднократно мы проводили переговоры с различными сельхозпроизводителями. Просили их прийти, обратить внимание на Казахстан, открыть производства, вложить средства, открыть рабочие места, дать нам чертежи, чтобы мы локализовали часть продукции, которую мы можем, и увеличивали эту локализацию. Они нам объясняли: а зачем нам приходить к вам, если можем просто произвести этот «Кировец» в Петербурге, привезти его и продать на определённой площадке, не мучиться с созданием рабочих мест», - рассказал он в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24».

Еще один пример – когда крупнейший мировой производитель сельхозтехники высокого сегмента, немецкая компания CLASS, пришел со сборкой в Казахстан. Переговоры с компанией велись более 10 лет. У производителя не было смысла вкладываться в производство в Казахстане, когда есть свободные открытые границы, и сельхозтехника может свободно заходить на рынок.

«После того, как мы ввели утильсбор, они открыли производство. Да, пока это крупный узел. Но это техника высокого сегмента, они также отдали в наши локализационные центры, Союзу машиностроителей свои чертежи и предложили по возможности производить комплектующие на всю технику (…) Мы говорим любым иностранным производителям – если вы хотите избежать утильсбора, пожалуйста, мы дадим все условия, площадки, территории в СЭЗах, организовывайте, начинайте с крупноузловой сборки, сборку своей техники. И многие на это откликаются», - добавил Р.Скляр.

По его словам, 89% тракторов на рынке произведены в Казахстане, это более шести тысяч. 88% приобретенных комбайнов – также являются отечественными.

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#Правительство РК   #Транспорт   #Утильсбор  
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Автор:

Анеля Касымова

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