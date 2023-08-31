Утерянный кошелек с миллионом тенге вернул владелице участковый в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Женщина потеряла портмоне с крупной суммой денег, документами и банковскими картами в одном из ТЦ Шымкента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.



С сообщением об утере в управление полиции Абайского района по каналу 102 обратилась местная жительница Умида Абдумуталиповна.

Со слов горожанки, пропажу своего портмоне с крупной суммой денег, документами и банковскими картами она обнаружила при совершении покупок в торговом центре. Спустя около часа безрезультатных самостоятельных поисков, женщина решила прибегнуть к помощи полицейских. По вызову на место прибыли инспекторы участкового пункта №1, которые, расспросив гражданку, приступили к прочесыванию пути ее следования.

В результате, в течение получаса полицейский Нурбол Тулендибаев нашел кошелек под креслом в одном из магазинов и со всем содержимым вернул законной владелице.

В свою очередь, Умида Абдумуталиповна выразила искреннюю признательность стражу порядка за оперативную работу и честность. Участковый же отметил, что всегда прикладывает максимум усилий, чтобы оправдать надежды тех, кто нуждается в его помощи.