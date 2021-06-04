КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Утерянную барсетку с двумя млн тенге вернули семейной паре карагандинские полицейские, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

3 июня в 12:25 часов в Центральный отдел полиции УП г. Караганды поступило сообщение о том, что неизвестный похитил барсетку с двумя миллионами тенге с лавочки во дворе дома по проспекту Нуркена Абдирова. Спустя десять минут на месте происшествия работала следственно-оперативная группа в составе следователя Армана Иманкулова, оперуполномоченного Измурата Мусилимова и криминалиста Нурлана Бейсенбекова. Первым делом полицейские выяснили обстоятельства исчезновения солидной суммы денег.

Оказалось, семейная пара приехали в Караганду из Акмолинской области, чтобы приобрести автомобиль. Во дворе дома по проспекту Н. Абдирова супруги сели на лавочку и стали ждать своего друга, который должен был показать приобретаемую машину. Вскоре знакомый подъехал и повез мужа с женой к продавцу.

Уже в дороге женщина вспомнила, что оставила барсетку с крупной суммой на лавочке. Семья вернулись назад, но своих денег не увидела.

«На месте происшествия мы произвели обход прилегающей территории, чтобы установить очевидцев происшествия. Но свидетелей не нашли. Обратили внимание на расположенное рядом увеселительное заведение, на котором находилась камера видеонаблюдения. Его директор разрешил посмотреть запись. Оказалось, в поле зрения видеокамеры попал некий мужчина в возрасте около 30 лет и было видно, как он прятал под футболку барсетку. Мы установили его личность и адрес проживания. Когда зашли в квартиру, то увидели этого мужчину. Он сразу вернул барсетку, которую мы передали семейной паре», – рассказал Измурат Мусилимов.

Такого положительного исхода семейная пара не предполагала.

«Откровенно говоря, у нас не было никакой надежды, что полицейские смогут найти сумку с деньгами. Только моя вина, что она потерялась. Но случилось невероятное: в течение часа полицейские вернули барсетку с деньгами. Мужчина, который нашел ее, не успел потратить ни одного тенге. Большое спасибо сотрудникам Центрального отдела полиции за оперативность, внимательность», – поблагодарила женщина.

Начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин высоко оценил профессионализм полицейских, проявленный ими в поиске утерянных денежных средств. На утреннем селекторном совещании он сообщил, что отличившиеся сотрудники будут поощрены.