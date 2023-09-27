Утечку персональных данных казахстанцев подтвердили в Минцифры

Депутат Мажилиса Никита Шаталов поднял вопрос утечки персональных данных казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- В соцсетях появилась информация о несанкционированном доступе к персональным данным казахстанцев – ИИН, место проживание, ФИО стали доступны в иностранном Telegram-боте, достаточно было вбить номер телефона. Многие пользователи предположили, что данные были взяты из госинформсистем. Как такое стало возможным и что предприняло министерство для исправления ситуации? Решает ли данный законопроект озвученную проблему? - такой вопрос задал Никита Шаталов на пленарном заседании Мажилиса, имея ввиду рассматриваемый в палате законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности».

Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков подтвердил данный факт.

- Действительно, данный инцидент имел место с распространением информации, в том числе персональных данных в некоторых Telegram-ботах. Хотелось бы отметить, что принцип работы у них устроен таким образом, что они собирают и агрегируют информацию из различных источников, в том числе соцсетей и на основании введения номера сотового телефона, - пояснил вице-министр.

Он озвучил предположения ведомства касательно источников утечки.

- Предполагаем, что одним из источников может выступать такой сервис (запрещенный в Казахстане), который выдает данные по номеру телефона. Что касается адресов, в основном это устаревшая информация с ранее имевших место утечек. Также мы предполагаем, что она может быть из общедоступных сервисов, таких как сервисы по доставке еды, различных товаров. Мы направили соответствующую заявку о блокировке этих сервисов в Министерство культуры и информации, мы также продолжаем изучать выдаваемую информацию, чтобы выявить источники, откуда информация могла утечь, чтобы провести проверки в отношении владельцев этих источников, - добавил М. Олжабеков.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева подчеркнула, что законопроект решает поднимаемые вопросы.