Утечку личных данных казахстанцев в Telegram прокомментировали в Минцифры

Утечку личных данных через Telegram-боты прокомментировали в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан проводит работу по выяснению всех обстоятельств по указанному вопросу, а также осуществляет сбор данных для рассмотрения вопроса возбуждения административного производства. Отмечаем, что за нарушение законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите предусмотрена административная и уголовная ответственность, - заявили в ведомстве.

В пресс-службе сообщили, что в настоящее время министерство принимает меры по ужесточению ответственности за утечку персональных данных.

Так, разработаны пакет поправок в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», предусматривающие наделение уполномоченного органа в области защиты персональных данных функцией государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, которые на сегодняшний день находятся на рассмотрении Мажилиса.

«Данная функция позволит проводить проверки собственников и (или) операторов баз, содержащих персональные данные, при наличии информации о нарушении требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите», - заверили в МЦРИАП.

В пресс-службе также добавили, что в настоящее время разработаны поправки, обязывающие Оперативные центры информационной безопасности и Службы реагирования на компьютерные инциденты выявлять нарушения защиты персональных данных казахстанцев в Интернет и направлять информацию в уполномоченный орган для проведения работ по ограничению доступа к таким ресурсам и самое главное оповещения граждан страны о выявленных утечках посредством личного кабинета на Егов. При этом telegram-боты выводят старые сведения об адресах проживания (прописки). Кроме того, некоторые адреса, возможно, были указаны в общедоступных источниках либо сервисах доставки товаров и услуг.

По информации экспертов, telegram-боты существуют 3 года и собирают информацию из ранее утекших баз данных, а также обобщают данные, используя уязвимости в сервисах.

Кроме того, как отметили в МЦРИАП, ведутся работы по внесению поправок в Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях», которыми предусматривается:

1) увеличение срока давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения в сфере защиты персональных данных и электронной цифровой подписи для физических лиц и юридических лиц до одного года со дня совершения;

2) увеличение до 2-3 раза размеров административных штрафов за повторность совершения административного правонарушения с учетом категории субъекта.

Непосредственно по данному факту будет направлена информация в Министерство культуры и информации для ограничения доступа к выявленным телеграмм-ботам в связи с нарушением законодательства о защите персональных данных.

Ранее в СМИ сообщалось, что в мессенджере Telegram появились боты, которые по запросу выдают личную информацию о казахстанцах: домашние адреса, телефоны, даже место работы.