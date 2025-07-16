Утечку данных почти 200 работников школ выявили в области Абай
Прокуратура Бородулихинского района области Абай выявила факт утечки персональных данных 194 сотрудников трёх средних школ. Об этом передает агентство Kazinform.
Как сообщили в прокуратуре, нарушение было установлено в ходе мониторинга портала государственных закупок. Учреждениями образования при объявлении государственных закупок по медицинскому осмотру работников размещены списки всех работников с персональными данными, включая полные анкетные данные, ИИН и другой информацией.
Согласно действующему законодательству, такие данные подлежат обязательной защите. Лица, обладающие доступом к информации ограниченного доступа, обязаны обеспечивать её конфиденциальность и не вправе распространять персональные данные без согласия их владельца или законного основания. Несоблюдение этих требований со стороны руководства школ создало угрозу возможного использования персональной информации в противоправных целях.
— По результатам проверки прокуратурой района директора школ привлечены к административной ответственности по ч.2 ст. 79 КоАП с наложением штрафа на общую сумму более 1 млн тенге, а также подвергнуты дисциплинарным взысканиям. Отделом образования района приняты меры для предотвращения аналогичных нарушений в будущем, — добавили в ведомстве.