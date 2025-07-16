Утечку данных почти 200 работников школ выявили в области Абай

Как сообщили в прокуратуре, нарушение было установлено в ходе мониторинга портала государственных закупок. Учреждениями образования при объявлении государственных закупок по медицинскому осмотру работников размещены списки всех работников с персональными данными, включая полные анкетные данные, ИИН и другой информацией.

Согласно действующему законодательству, такие данные подлежат обязательной защите. Лица, обладающие доступом к информации ограниченного доступа, обязаны обеспечивать её конфиденциальность и не вправе распространять персональные данные без согласия их владельца или законного основания. Несоблюдение этих требований со стороны руководства школ создало угрозу возможного использования персональной информации в противоправных целях.