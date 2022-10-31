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Утечка грязной воды произошла на месторождении в Актюбинской области

31 Октября 2022, 20:50
Утечка грязной воды произошла на месторождении в Актюбинской области
31 Октября 2022, 20:50

Утечка грязной воды произошла на месторождении в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Утечка грязной воды произошла на месторождении в Актюбинской области. Департамент экологии отобрал пробы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

В Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов сообщили, что утечка произошла 29 октября около 22:30 на месторождении НГДУ «Кенкиякнефть». Об инциденте в департамент экологии сообщила нефтедобывающая компания АО «СНПС Актобемунайгаз».

«На скважине №797 произошёл разрыв сварного шва основного ствола. Объём загрязнённой площади составляет 3 168 квадратных метров. Ликвидацией последствий аварии занимается ТОО «Акберен». В ходе осмотра места аварии продолжается утечка загрязнённой нефтью воды из скважины», - рассказали в ведомстве.

Прибывший инспектор провёл замеры площади и отобрал пробы. Департамент намерен назначить внеплановую проверку.


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