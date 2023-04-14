Утечка документов Пентагона: по подозрению в сливе арестован сотрудник военной базы США

Ранее американские СМИ опубликовали расследования, в которых описываются новые подробности утечки большого количества документов Пентагона о войне в Украине и других международных делах. В среду вечером Washington Post сообщила, что секретными файлами делился со своими друзьями по игровому онлайн-чату молодой сотрудник военной базы. А в четверг New York Times заявила, что ее журналистам удалось найти имя и должность этого человека.

В публикации Washington Post говорится, что этот человек предоставлял секретную информацию небольшой группе единомышленников, которые разделяют его «любовь к оружию, военному снаряжению и Богу» на популярной у геймеров платформе Discord.

Как пишет NYT, Тейшейра курировал небольшую, в 20-30 человек, онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, члены которой - в основном молодые люди и подростки, объединившиеся на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.

Два американских чиновника подтвердили газете, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один чиновник сказал, что у Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.

Несколько месяцев назад один из пользователей загрузил в эту небольшую чат-группу сотни страниц документов американской разведки.

NYT поговорила с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, один из которых сказал, что знает человека, который сливал информацию, не менее трех лет. Он заявил, что встречался с ним лично и называл его O.G.

Друзья описали этого человека как более старшего, чем большинство подростков-членов группы, и как бесспорного лидера. Один из них утверждал, что O.G.по своей работе имел доступ к документам разведки. Хотя участники группы не назвали ее лидера по имени, цифровой след, как утверждает New York Times, ведет к Тейшейре.

В среду Discord заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании утечки.

При том, что имя предполагаемого виновника утечки появилось в прессе в четверг, накануне представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби заявил Би-би-си, что власти пока не знают имени подозреваемого.