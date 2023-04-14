Утечка документов Пентагона: по подозрению в сливе арестован сотрудник военной базы США

В аресте принимали участие несколько сотрудников правоохранительных органов, подъехавших к дому на бронемашине. Подозреваемый сдался без сопротивления, подняв руки над головой.
Ранее американские СМИ опубликовали расследования, в которых описываются новые подробности утечки большого количества документов Пентагона о войне в Украине и других международных делах. В среду вечером Washington Post сообщила, что секретными файлами делился со своими друзьями по игровому онлайн-чату молодой сотрудник военной базы. А в четверг New York Times заявила, что ее журналистам удалось найти имя и должность этого человека.
В публикации Washington Post говорится, что этот человек предоставлял секретную информацию небольшой группе единомышленников, которые разделяют его «любовь к оружию, военному снаряжению и Богу» на популярной у геймеров платформе Discord.
Как пишет NYT, Тейшейра курировал небольшую, в 20-30 человек, онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, члены которой - в основном молодые люди и подростки, объединившиеся на почве общей любви к оружию, расистским онлайн-мемам и видеоиграм.
Два американских чиновника подтвердили газете, что следователи хотят поговорить с Тейшейрой об утечке правительственных документов в частную онлайн-группу. Один чиновник сказал, что у Тейшейры может быть информация, имеющая отношение к расследованию.
Несколько месяцев назад один из пользователей загрузил в эту небольшую чат-группу сотни страниц документов американской разведки.
NYT поговорила с четырьмя членами чат-группы Thug Shaker Central, один из которых сказал, что знает человека, который сливал информацию, не менее трех лет. Он заявил, что встречался с ним лично и называл его O.G.
Друзья описали этого человека как более старшего, чем большинство подростков-членов группы, и как бесспорного лидера. Один из них утверждал, что O.G.по своей работе имел доступ к документам разведки. Хотя участники группы не назвали ее лидера по имени, цифровой след, как утверждает New York Times, ведет к Тейшейре.
В среду Discord заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами в расследовании утечки.
При том, что имя предполагаемого виновника утечки появилось в прессе в четверг, накануне представитель Национального совета безопасности США Джон Кирби заявил Би-би-си, что власти пока не знают имени подозреваемого.
«Это была целая серия опасных утечек. Мы не знаем, кто именно несет за них ответственность, мы не знаем, почему это было сделано. Но мы пытаемся оценить, какими последствиями это грозит национальной безопасности, и уголовное расследование идет прямо сейчас, - сказал он в среду. - Мы хотим докопаться до сути, мы хотим выяснить, кто это сделал и почему».
«Вашингтон активно обменивался информацией со своими союзниками, чтобы ответить на возникшие у них вопросы и показать, насколько серьезно мы к этому относимся», - добавил он.
Кирби также сказал, что, хотя подлинность некоторых документов еще предстоит установить, очевидно, что они поступили из различных разведывательных источников, которыми пользуется правительство.