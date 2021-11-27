+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: °С
Алматы: °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Усыновленный американцами казахстанец нашел своих родственников

27 Ноября 2021 15:13
Поделиться:
Усыновленный американцами казахстанец нашел своих родственников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Усыновленный американцами казахстанец нашел своих родственников. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала его сводная сестра Элизабет Азиз.

Новости по теме
Американский бизнес попросил Вашингтон одобрить вакцину «Спутник V»
Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей Манипуляция: «Масочный режим отменили в школе из-за протестов второклассницы» Выросло число пострадавших при наезде на толпу в Висконсине

После нашей первой публикации о том, что усыновленный американцами казахстанец Андрей Шаталин ищет своих биологических родителей, в социальных сетях в комментариях пользователи писали о том, что знакомы с мамой Андрея Шаталина и родственниками.

Корреспондент МИА «Казинформ» связалась со сводной сестрой Элизабет Азиз, которая подтвердила информацию.

«Мы нашли его родную семью, спасибо вам за помощь», - ответила Элизабет Азиз.

Ранее девушка рассказывала о том, что, возможно, его биологическая мама умерла, однако она находилась в поиске семьи или братьев, сестер своего сводного брата Андрея Шаталина.

«Мой брат, как и я, был усыновлен. Его усыновили в 2005 году. Его имя при рождении - Андрей Шаталин. Он родился примерно 13-19 октября. Дата на каждом документе разная. У нас есть только информация о его биологической матери, Наталье Алексеевне Шаталиной. Она родилась примерно в 1973 году и, по словам некоторых, скончалась в 2012 году. В документах говорится, что у нее был еще один ребенок до Андрея, поэтому мы пытаемся узнать о нем и возможных других братьях и сестрах», - рассказала корреспонденту Казинформа сводная сестра Андрея Элизабет Азиз.

По словам девушки, ее брат родился в столице Казахстана, после чего его оставили в больнице по улице Манаса. Затем его передали в Специализированный дом малыша в столице.

«Его мама родом из Степногорска, Акмолинская область. В свидетельстве о рождении нет имени родного отца. Мы также пытаемся найти сведения о членах семьи биологической мамы Андрея. По некоторым данным, Андрей наполовину русский, наполовину казах», - отметила Элизабет Азиз.



Подписывайтесь на наш канал:

#США   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Американский бизнес попросил Вашингтон одобрить вакцину «Спутник V»
Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей
Манипуляция: «Масочный режим отменили в школе из-за протестов второклассницы»
Выросло число пострадавших при наезде на толпу в Висконсине
Популярное
1 Трагедию в Шортанды прокомментировал Ермек Маржикпаев
2 905 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 В Алматы задержан мужчина, избивший свою собаку
4 Изменен график движения некоторых пассажирских поездов - КТЖ
5 Казахстан введет «налог на Google» с 1 января 2022 года
6 Школьник из Алматы сбежал в ВКО
Читайте также
Что могут умельцы из жамбылских тюрем – выставка в Таразе
Почему подросткам и беременным женщинам стоит вакцинироваться от COVID-19
Трагедию в Шортанды прокомментировал Ермек Маржикпаев
905 человек заболели коронавирусом в Казахстане
В Алматы задержан мужчина, избивший свою собаку
Изменен график движения некоторых пассажирских поездов - КТЖ
Казахстан введет «налог на Google» с 1 января 2022 года
Школьник из Алматы сбежал в ВКО
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив