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Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей

26 Ноября 2021 10:10
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Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Усыновлённый американцами казахстанец ищет своих биологических родителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мой брат, как и я, был усыновлен. Его усыновили в 2005 году. Его имя при рождении - Андрей Шаталин. Он родился примерно 13-19 октября. Дата на каждом документе разная. У нас есть только информация о его биологической матери, Наталье Алексеевне Шаталиной. Она родилась примерно в 1973 году и, по словам некоторых, скончалась в 2012 году В документах говорится, что у нее был еще один ребенок до Андрея, поэтому мы пытаемся узнать о них и возможных других братьях и сестрах», - рассказала корреспонденту Казинформа сводная сестра Андрея Элизабет Азиз.

По словам девушки, ее брат родился в столице Казахстана, после чего его оставили в больнице по улице Манаса. Затем его передали в Специализированный дом малыша в столице.

«Его мама родом из Степногорска, Акмолинская область. В свидетельстве о рождении нет имени родного отца. Мы также пытаемся найти сведения о членах семьи биологической мамы Андрея. По некоторым данным, Андрей наполовину русский, наполовину казах», - отметила Элизабет Азиз.

Сейчас Андрею Шаталину 19 лет. Мы поинтересовались, как им живётся в США.

«Да, у нас все хорошо. Тут нам живётся хорошо и у нас лучшие родители», - добавила Элизабет.

Девушка также сообщила, что нашла адрес биологической мамы сводного брата.

«Поэтому, может быть, там живут родственники или брат/сестры моего брата. Вот информация: регистрация по месту жительства: Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 9, дом 38, квартира 1. Фактическое место жительства: город Степногорск, микрорайон 6, дом 40, квартира 64», - написала она.

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#США   #Общество  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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