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    16:40, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Устюртский заповедник поделился редкими кадрами из фотоловушек

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Устюртского природного заповедника поделились кадрами из фотоловушек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram-аккаунт заповедника.

    Сотрудники заповедника обаботали более тысячи фотографий.

    В фотоловушки «попали» волки, шакалы, каракалы и архары (в том числе, самки с детенышами) и другие обитатели особо охраняемой территории.


    Устюртский государственный природный заповедник расположен в Каракиянском районе Мангистауской области. Создан в 1984 году на площади 223,3 тысячи гектаров. Цель учреждения заповедника — сохранение в естественном состоянии природного комплекса северных пустынь плато Устюрт, в том числе ряда редких видов фауны и флоры.





    Теги:
    Природа Экология Мангистауская область
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