Уступка депозитов в Отбасы банке станет доступна только родственникам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 21 августа возмездная уступка депозита, то есть, его продажа в Отбасы банке, станет доступна только родственникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Практически все клиенты Отбасы банка уже осознанно подходят к кредитованию, и многолетняя выплата кредита не становится для них тяжелым бременем. Об этом говорит показатель процента просроченных займов в течение 90 и более дней (NPL). На данный момент у Отбасы банка NPL равен 0,08%. Это самый низкий уровень просрочек среди БВУ. Также в рамках повышения культуры сбережения, в этом году в Отбасы банке начали применяться дифференцированные ставки кредитования по промежуточному займу. Ранее промежуточный заем можно было взять, внеся единовременно, без накоплений, 50% от стоимости жилья. Теперь такой кредит можно получить в том случае, если оценочный показатель (ОП) по депозиту достигнет значения 2,5. Уступка депозитов своим родственникам по-прежнему доступна в Отбасы банке. Сделать это можно не только в отделениях банка, но и в мобильном приложении «Otbasy bank» в онлайн-режиме. Процедура занимает 5-10 минут», - отметили в пресс-службе банка.

Воспользоваться услугой могут супруг/супруга, родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры родителей, двоюродные дедушки и бабушки, двоюродные дяди и тёти, двоюродные братья и сестры, племянники и племянницы. При этом, в мобильном приложении «Otbasy bank» в онлайн-режиме уступка может проводиться только между прямыми родственниками - супруг/супруга, родители, дети, усыновители (удочерители), усыновленные (удочеренные), полнородные братья и сестры.

Кроме того, в отделениях Банка можно осуществить уступку между лицами, не имеющими кровного родства, но имеющими общих родственников. Например, вкладчик может в рамках одной операции уступить депозит брату супруги. Для этого, предоставляются документы, подтверждающие супружество (свидетельство о заключении брака) и родство (свидетельство о рождении, документ, подтверждающий смену фамилии при изменении, при полном совпадении фамилии и отчества – операция делается на основании документа, удостоверяющего личность). Эта операция называется «уступка через промежуточное звено».

Как сообщили в пресс-службе банка, в прошлом году за первое полугодие такой возможностью воспользовалась 1 647 человек. В этом году за аналогичный период количество уникальных клиентов, оформивших заем после покупки депозитов, снизилось почти в два раза и составило 973 человека. При этом, всего за первое полугодие Отбасы банк выдал 28 800 кредитов. Только с начала этого года новые сберегательные счета открыли 273 465 казахстанцев.

Накапливая деньги на депозите в Отбасы банке, казахстанцы в дальнейшем могут взять кредит по самым низким ставкам в стране – от 2% до 14.4% (ГЭСВ от 2%).

Получить кредит по такой доступной ставке позволяет система жилищных строительных сбережений. Ее главный принцип - баланс накоплений и выдачи займов. То есть, пока одни участники делают накопления, другие – получают займы. Это позволяет системе быть стабильной, а самым бережливым вкладчикам выдавать займы по более низкой ставке.

То есть сбережения, которые делают клиенты Отбасы банка самостоятельно и целенаправленно на протяжении минимум трех лет – это и есть гарантия получения кредита по низкой ставке.

Также, ежемесячно делая взносы на свой депозит, казахстанцы еще на этапе накопления могут трезво оценить свои силы в кредитовании, взвесить финансовые возможности. Например, они точно определят, какую сумму ежемесячно смогут погашать без большой нагрузки на семейный бюджет на протяжении нескольких лет.