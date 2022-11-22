Устройство и мобильное приложение для исправления осанки разработали школьницы в Караганде

22 Ноября 2022, 21:25

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученицы Назарбаев Интеллектуальной школы Караганды Малика Мейрамова, Дильназ Тапина и Индира Дулатова разработали устройство и мобильное приложение PosTrue для борьбы с сутулостью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект девочек одержал победу на региональном этапе хакатона Skills UP Руководители – учителя математики Саулебек Махашев и Эсентай Онер.

«Мы провели опрос среди школьников, и многие отметили, что сутулятся. Это приводит к межпозвоночной грыже, деформации дыхательных путей, появлению комплексов, утомляемости и боли. Наш проект решает такие проблемы, как сутулость и ее последствия – недоразвитие мышц и изменение осанки. Целевая аудитория – люди от 12 до 55 лет с неукрепленными мышцами и 1–2 степенью сутулости. Устройство PosTrue состоит из датчиков гироскопа MPU6050, Arduino Uno и Bluetooth-модуля. Датчики крепятся по линии позвоночника. Использование устройства помогает постепенно улучшить осанку. Приложение является клиент-серверным. Им могут пользоваться и доктора, и пациенты», – говорят авторы проекта.

Как рассказывают разработчики, пользователь носит устройство в течение 10 минут, и за это время сохраняются данные о нем. По ним строится график в приложении – считывается норма угла сгиба и, отталкиваясь от этого, отслеживается степень сутулости. Через приложение врач может наблюдать за своим пациентом. Также в приложении есть календарь, где пользователь отмечает, когда он сделал упражнения, которые тоже присутствуют в приложении. Кроме того, имеется карта, где показано местонахождение клиник, массажистов, бассейнов, тренажерных залов и информация о них (номер телефона, отзывы, соцсети и т. д.).

PosTrue – это не корсет, который заставит держать спину ровно. Устройство создано для постепенного улучшения осанки, чтобы человек сам мог прикладывать усилия для получения результата и видеть прогресс.

Мобильное приложение PosTrue доступно на трех языках. В скором времени школьницы хотят запустить его в бета-версии. Затем планируют заняться продвижением через Instagram.

«Недавно мы представили свой проект на хакатоне и прошли в финал. Всего в региональном отборочном туре приняли участие 20 команд, почти все они были из колледжей и университетов. Теперь будем защищать наш проект в Алматы. В будущем хотим наладить массовое производство нашего устройства и распространить его не только в Казахстане, но и по всему СНГ», – говорит Дильназ Тапина.

Молодежный хакатон Skills UP организован в рамках Национальной недели знаний программы развития ООН В Казахстане. Региональные отборочные туры проходят в четырех городах страны. В финал пройдут лучшие стартапы – по три команды из каждого региона. Заключительный этап хакатона состоится в Алматы.