Устройство для зарядки телефона без электричества изобрели акмолинские школьники

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – На международном конкурсе в Бишкеке проект ручного генератора, разработанный учениками 8 класса Никольской общеобразовательной школы №2 Буландынского района Акмолинской области Максимом Журавлёвым и Асанали Ашимовым, занял третье место, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования Акмолиснкой области, два восьмиклассника Никольской общеобразовательной школы №2 Буландынского района Максим Журавлёв и Асанали Ашимов решили создать ручной электрогенератор. Ребят заинтересовала возможность зарядить телефон либо другое устройство при отсутствии электричества под рукой. Тем более, что в сельской местности, где школьники и их родные часто ходят за грибами, в лес, на рыбалку или сенокос, этот вопрос очень актуален.

«Под руководством учителя информатики Артёма Цимбала мы спроектировали и собрали ручной генератор, позволяющий вручную, используя механическую рукоять, зарядить любое мелкое устройство. А учитывая портативность данного устройства, его можно легко переносить на дальние расстояния и не бояться остаться без связи в экстренных либо экстремальных условиях», - рассказали изобретатели.

После того, как на районном и областном этапах конкурса научных проектов восьмиклассники стали обладателями первого места, по инициативе методиста РМК Буландынского района Светланы Артемьевой они приняли участие в международном конкурсе «Мы интеллектуалы ХХ века» в городе Бишкеке.

«На конкурс были представлены около 200 работ школьников из Кыргызстана, России и Казахстана. Проект собственного изобретения Максима Журавлёва и Асанали Ашимова «Ручной генератор» в номинации «Новые теоретические разработки и модели» занял третье место. Кстати, в международном конкурсе из Казахстана приняли участие лишь две команды из НИШ и команда простых сельских ребят из Буландынского района. Две из казахстанских команд стали призерами», - резюмировали в ведомстве.