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Устройство для утилизации медицинских сточных вод запустили в Китае

21 Мая 2021 18:53
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Устройство для утилизации медицинских сточных вод запустили в Китае

ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - В Китае было введено в эксплуатацию первое устройство, позволяющее утилизировать медицинские сточные воды с помощью облучения пучком электронов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.

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Как сообщило сегодня Национальное агентство КНР по атомной энергии, данное устройство прошло экспертизу и приемочные испытания в городе Шиянь, провинция Хубэй, Центральный Китай.

Оборудование было разработано Китайской генеральной корпорацией атомной энергетики China General Nuclear Power Corporation и университетом «Цинхуа».

Устройство на протяжении нескольких месяцев применялось в экспериментальном режиме в больнице «Сиюань» города Шиянь и доказало свою эффективность в уничтожении вирусов.

Данная технология предоставляет эффективный и безопасный способ предупреждения распространения патогенов, включая коронавирус нового типа, в медицинских сточных водах.


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#Энергетика   #Китай   #Коронавирус в мире  
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