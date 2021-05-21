Устройство для утилизации медицинских сточных вод запустили в Китае
ПЕКИН. СИНЬХУА – КАЗИНФОРМ - В Китае было введено в эксплуатацию первое устройство, позволяющее утилизировать медицинские сточные воды с помощью облучения пучком электронов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Синьхуа.
Как сообщило сегодня Национальное агентство КНР по атомной энергии, данное устройство прошло экспертизу и приемочные испытания в городе Шиянь, провинция Хубэй, Центральный Китай.
Оборудование было разработано Китайской генеральной корпорацией атомной энергетики China General Nuclear Power Corporation и университетом «Цинхуа».
Устройство на протяжении нескольких месяцев применялось в экспериментальном режиме в больнице «Сиюань» города Шиянь и доказало свою эффективность в уничтожении вирусов.
Данная технология предоставляет эффективный и безопасный способ предупреждения распространения патогенов, включая коронавирус нового типа, в медицинских сточных водах.
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