Устроивший стрельбу в мечети в Норвегии получил максимальный срок

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - В четверг норвежский суд признал Филипа Мансхауса, открывшего стрельбу в мечети неподалеку от Осло еще в августе 2019 года, виновным, приговорив последнего к 21 году лишению свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

22-летний Мансхаус получил самое жесткое наказание, предусмотренное норвежским законодательством. По мнению прокурора Йохана Оверберга, 22-летний обвиняемый «является чрезвычайно опасным человеком».

10 августа 2019 года Мансхаус открыл стрельбу в мечети Аль-Нур в Беруме близ Осло, в результате чего пострадал один человек.

На судебном заседании выступило около 30 свидетелей, среди которых был глава мечети, где и произошел инцидент. По его словам, Мансхаус вошел в здание в бронежилете и шлеме, к которому была прикреплена камера. После непродолжительной борьбы, посетителям мечети удалось повались нападавшего и задержать его. Тот успел открыть огонь, было произведено несколько выстрелов.

До нападения на мечеть, Мансхаус застрелил свою 17-летнюю сводную сестру Иоганну прямо в доме, где проживала их семья. Полиция заявила, что убийство имело расистский мотив. Девушка была усыновлена из Китая, когда ей было всего два года. Ее приемная мать позже вышла замуж за отца Мансхауса.

Мансхаус не признал себя виновным в выдвинутых против него обвинениях в убийстве и нападении на мечеть. Он также выразил «сожаление», что не спланировал нападение лучше.

Ранее в своих показаниях он хладнокровно заявил, что «был вдохновлен» бойней, которую устроил «австралийский Брейвик» Брентон Таррант в марте 2019 года в мечетях Крайстчерча в Новой Зеландии, в ходе которых были убиты 51 и ранены 49 человек.

Журналистам и зрителям пришлось наблюдать за судом над Мансхаусом по видеосвязи из-за продолжающейся пандемии коронавируса в Норвегии.