Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице
МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Несмотря на усилия врачей по оказанию медицинской помощи, подозреваемый скончался», - сказала она.
Дмитрий Павлов, 1969 года рождения, устроил стрельбу из карабина из окна квартиры на улице Строителей вечером 7 июня. При задержании он начал стрелять по сотрудникам спецподразделений и был ранен. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что врачи оперируют задержанного.
«Ему будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для установления мотива преступления», - сообщили в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, мужчина мог находиться в неадекватном состоянии, некоторое время назад, со слов соседей, он развелся с женой. Дома у него был обнаружен алкоголь и ноотропный препарат «Фенибут».
«Во время осмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, обнаружено ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков», - сообщила представитель ГСУ.
При стрельбе были ранены двое прохожих. «Мужчина доставлен в больницу, женщина осмотрена и отпущена домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», - уточнила Иванова. Легкое ранение при задержании подозреваемого получил сотрудник СОБР.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве и был задержан.
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