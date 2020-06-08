Устроивший стрельбу по прохожим в Москве умер в больнице

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мужчина, устроивший стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы и раненый при задержании, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Несмотря на усилия врачей по оказанию медицинской помощи, подозреваемый скончался», - сказала она.

Дмитрий Павлов, 1969 года рождения, устроил стрельбу из карабина из окна квартиры на улице Строителей вечером 7 июня. При задержании он начал стрелять по сотрудникам спецподразделений и был ранен. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что врачи оперируют задержанного.

«Ему будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для установления мотива преступления», - сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мужчина мог находиться в неадекватном состоянии, некоторое время назад, со слов соседей, он развелся с женой. Дома у него был обнаружен алкоголь и ноотропный препарат «Фенибут».

«Во время осмотра квартиры, в которой проживал подозреваемый, обнаружено ноотропное средство и пустые бутылки из-под крепких алкогольных напитков», - сообщила представитель ГСУ.

При стрельбе были ранены двое прохожих. «Мужчина доставлен в больницу, женщина осмотрена и отпущена домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает», - уточнила Иванова. Легкое ранение при задержании подозреваемого получил сотрудник СОБР.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве и был задержан.



