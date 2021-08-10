Устроивший стрельбу мужчина задержан в Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Мужчина, устроивший стрельбу из хулиганских побуждений, задержан в Темиртау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ночь на 9 августа в Старогородской отдел полиции поступило сообщение, что в Центральную городскую больницу с различными травмами госпитализирован 27-летний житель города.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что произошел конфликт на бытовой почве, где применено травматическое оружие. Был ориентирован весь личный состав УП города Темиртау.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции установили всех участников конфликта. Задержаны четверо подозреваемых мужчин в возрасте 20-37 лет. Инициатором конфликта стал 30-летний мужчина, который признался, что во дворе дома во время ссоры с потерпевшим произвел в него выстрел из травматического оружия. В данное время он водворен в изолятор временного содержания, оружие изъято,», – сообщил первый заместитель начальника ДП Карагандинской области Курмангали Исмагулов.

По факту в полиции зарегистрировано уголовное дело по статье 293 часть 3 УК РК «Хулиганство».

Проводится оперативное мероприятие по задержанию остальных участников инцидента. Ведется расследование.