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Устроившим драку на территории Международного аэропорта Алматы санкционировали арест
29 Июля 2022 20:56

Устроившим драку на территории Международного аэропорта Алматы санкционировали арест

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Хулиганам, устроившим потасовку на территории Международного аэропорта Алматы, санкционирован арест. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщалось, в ночь на 26 июля этого года трое пьяных мужчин на автомобильной парковке воздушной гавани устроили драку. Об этом полицейским сигнализировали прохожие.

«На требования сотрудников полиции дерущиеся отреагировали агрессией. Один из них – гражданин У., 1994 года рождения, ранее судимый, разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух. Участники потасовки были задержаны. Они – жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое – ранее уже были судимы за ограбление человека и кражу чужого имущества. Действия фигурантов квалифицированы ст.293 ч.2 УК РК «Хулиганство». По факту проводится досудебное расследование», – напомнил заместитель начальника ДП города Алматы Рустам Абдрахманов.


Орган досудебного расследования ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых «содержание по стражей». Прокурором Турксибского района оно было поддержано. Следственный суд санкционировал арест трех участников преступления.



Фото: polisia.kz




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