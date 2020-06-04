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Устроивших гонки выпускников в Мангистауской области привлекли к ответственности

4 Июня 2020 14:11
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Устроивших гонки выпускников в Мангистауской области привлекли к ответственности

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистау выпускники школ по особому отметили получения аттестата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Молодые выпускники организовали гонку с кортежем. Видео молодежи появилось в социальных сетях.

Как сообщили в областном департаменте полиции, молодые выпускники превысили скорость. Они были оштрафованы в соответствии с законом.

«На водителей, соревновавшихся на дорогах города Жанаозен наложен штраф. Всего участвовало 16 автомобилей. Возраст водителей от 18 до 25 лет. Автомобили водворены на штрафстоянку. На автовладельцев составлен протокол по части 2 статьи 593 Закона РК «Об административных правонарушениях» (Несоблюдение требований ремней безопасности) и части 1 статьи 612 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим документов и не имеющим права управления)», - сообщили в пресс-службе департамента.


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Ключевые слова: Мангистауская область, Молодежь,
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Автор:

Балнур Кожагелди

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