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Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде

8 Августа 2021 11:06
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Устроившего той на 500 человек чиновника могут уволить в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В акимате Карагандинской области прокомментиовали ситуацию с нарушением карантинных мер высокопоставленным чиновником. Ему грозит увольнение с занимаемой должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В отношении указанного государственного служащего будет назначена специальная проверка, в случае подтверждения фактов нарушения карантинных ограничений будут приняты самые жесткие меры, вплоть до увольнения с занимаемой должности. Также сообщаю, что мероприятие из-за нарушений санитарных норм было прервано, в отношении организаторов будут наложены административные штрафы», - прокомментировала пресс-секретарь акима Карагандинской области Марина Шаповалова.

Напомним, вчера, 7 августа, в одном из ресторанов Караганды высокопоставленный чиновник устроил «Қыз ұзату», пригласив на мероприятие 500 человек. Мобильная группа выявила нарушение, и той был отменен.

«Напоминаем всем гражданам, что в период роста заболеваемости необходимо соблюдать все санитарные меры. Ответственные госорганы будут принимать жесткие меры для пресечения нарушений, невзирая на статус или место работы», - добавила пресс-секретарь акима области.


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#Карагандинская область   #Происшествия   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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