Устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчину задержали

ЕКАТЕРИНБУРГ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

«В Екатеринбурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), - сообщили в СК.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых уточнил, что операция завершена. «В ближайшее время он будет доставлен на допрос», - сказал он.

При задержании мужчины использовались светошумовые гранаты. Также стрелявший оказал сопротивление, активно стреляя в бойцов СОБР. Он сделал не менее 10 выстрелов в росгвардейцев.

Все выстрелы на себя приняли бронещиты. Никто из спецназа Росгвардии не пострадал.

В пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ сообщили, что в результате штурма СОБР Росгвардии задержал подозреваемого в его квартире и передал представителям УМВД.

«Во время операции никто из офицеров спецподразделения Росгвардии не пострадал», - подтвердили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером бывший сотрудник полиции устроил стрельбу из окна жилого дома по автомобилям и прохожим. В результате происшествия ранения получили сотрудник Росгвардии, приехавший на ЧП, а также ребенок.