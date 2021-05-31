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    01:15, 31 Май 2021 | GMT +6

    Устроившего стрельбу в Екатеринбурге мужчину задержали

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    ЕКАТЕРИНБУРГ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мужчина, устроивший стрельбу в Екатеринбурге, задержан. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области. Возбуждено уголовное дело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «В Екатеринбурге задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 317 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»), - сообщили в СК.

    Руководитель пресс-службы ГУ МВД по области Валерий Горелых уточнил, что операция завершена. «В ближайшее время он будет доставлен на допрос», - сказал он.

    При задержании мужчины использовались светошумовые гранаты. Также стрелявший оказал сопротивление, активно стреляя в бойцов СОБР. Он сделал не менее 10 выстрелов в росгвардейцев.

    Все выстрелы на себя приняли бронещиты. Никто из спецназа Росгвардии не пострадал.

    В пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ сообщили, что в результате штурма СОБР Росгвардии задержал подозреваемого в его квартире и передал представителям УМВД.

    «Во время операции никто из офицеров спецподразделения Росгвардии не пострадал», - подтвердили в Росгвардии.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье вечером бывший сотрудник полиции устроил стрельбу из окна жилого дома по автомобилям и прохожим. В результате происшествия ранения получили сотрудник Росгвардии, приехавший на ЧП, а также ребенок.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Мировые новости Правоохранительные органы Россия
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