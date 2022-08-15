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Устроившего разгром в центре Костаная мужчину арестовали и лишили прав
15 Августа 2022 19:16

Устроившего разгром в центре Костаная мужчину арестовали и лишили прав

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – За ночной разгром в Костанае мужчина получил срок и лишение прав на сеь лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Костанайского облсуда, 15 августа 2022 года в 03:24 часов гражданин А. в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на столб освещения, скамейки, мусорные баки, находящиеся в районе ТРЦ «MART».

«Своими действиями А. причинил ущерб ЖКХ города Костаная. Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям города Костаная от 15 августа 2022 года А. признан виновным по части третьей статьи 608 КоАП и подвергнут административному взысканию в виде административного ареста сроком на 20 суток и лишением права управления транспортными средствами сроком на семь лет», - прокомментировали в облсуде.

Постановление не вступило в законную силу.


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