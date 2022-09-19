19 Сентября 2022, 12:01

Устроившего гонки на улицах Павлодара лихача арестовали

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В городе ночью водитель ВАЗа гонял по городу и пытался скрыться от полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18 сентября, около 02.40, на улице Камзина в городе Павлодаре экипаж автопатруля батальона патрульной полиции заметил автомашину марки «ВАЗ-2109», которая выехала из двора дома №164, при этом не уступила дорогу автомашине, которая двигалась по улице Камзина, тем самым создала аварийную ситуацию. Далее автопатруль направился к указанной автомашине и по громкой связи потребовал у водителя остановить транспортное средство», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Водитель, по словам полицейских, проигнорировал их требования и поехал по улице Камзина в сторону улицы Павлова. Автопатруль последовал за ним, при этом неоднократно повторяя требования об остановке транспортного средства. Но водитель лишь увеличивал скорость движения и при проезде перекрестка проигнорировал запрещающий красный сигнал светофора. Об этом полиция сообщила в​ дежурную часть.

На задержание автомобиля были направлены дополнительные автопатрули. Преследование автомобиля «ВАЗ-2109» продолжалось по улицам города, неоднократные требования об остановке водитель игнорировал.

«Автомашина «ВАЗ-2109» была блокирована и остановлена автопатрулями батальона патрульной полиции на пересечении улиц Аймаутова-Львовская, при задержании от водителя исходил запах алкоголя. Медицинское освидетельствование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил Жаскайрат Каиров, первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области.

В полиции добавили, что в отношении водителя возбуждены административные материалы по нескольким статьям. По части 3 статьи 608 КоАП РК «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения» постановлением специализированного суда по административным правонарушениям водителю назначены 20 суток административного ареста и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

«По части 1 статьи 613 КоАП РК «Невыполнение требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства» административный материал направлен до рассмотрения в суд. Законодательством предусмотрен штраф в размере 40 МРП (127​ 200 тенге) либо административный арест на срок до 3 суток.​

По части 1 статьи 599 КоАП РК «Проезд на запрещенный сигнал светофора» в порядке сокращенного производства наложен штраф в размере 5 МРП (15​ 900 тенге).

По статье 601 КоАП РК «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги» уже наложен штраф в размере 3 МРП (9​ 540 тенге). По статье 595 КоАП РК « Нарушение правил маневрирования» наложен штраф также в размере 5 МРП.

Машина водворена на специализированную штрафную стоянку.

Видео ДП Павлодарской области.

Кадр из видео











