Устроившего дрифт водителя внедорожника наказали в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Водитель внедорожника в городе Актау устроил дрифт. Видео с опасными маневрами он выложил в соцсеть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram управления полиции города.

Как сообщили в полиции Актау, 21 января 2020 года при мониторинге социальных сетей на странице аккаунта Instagram было опубликовано видео дрифта водителем автотранспорта «Lexus». Местом съемочной площадки правонарушитель выбрал парковку близ одного из торговых центров Актау.

«По данному факту сотрудниками батальона патрульной полиции города Актау личность водителя установлена. Составлен административный протокол по части первой статьи «Нарушение правил маневрирования» КоАП РК», - отметили в полиции.