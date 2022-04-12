Устроившая в столице самоподжог женщина - в тяжелом состоянии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Состояние здоровья женщины, устроившей самоподжог у здания МВД в столице, расценивается как тяжелое. Об этом сообщили в столичном управлении здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе столичного управления здравоохранения сообщили о том, что женщина, 1990 года рождения, была доставлена по линии скорой помощи в многопрофильную городскую больницу №1 с ожоговыми ранами.

«При поступлении в противошоковой палате была осмотрена комбустиологом, реаниматологом, токсикологом, терапевтом. Учитывая тяжесть пациентки, ее госпитализировали в отделение реанимации с ожоговым шоком. В настоящее время женщина получает полный обьем медицинской помощи и находится под наблюдением медперсонала Отдела анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Состояние ее здоровья расценивается как тяжелое», - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, что вчера в казахстанских аккаунтах в соцсетях появилось видео с самоподжогом женщины.

