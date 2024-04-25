Устроившая дебош на борту самолета кореянка арестована полицией Астаны

В Астане вынуждено приземлился самолет, следовавший из Венгрии в Корею, из-за неадекватного поведения пассажирки, которая устроила дебош на борту прямо во время полета, передает агентство Kazinform со ссылкой на The Korea Times.

Пассажирка, личность которой не разглашается, была арестована властями при приземлении. Известно лишь, что авиадебоширка является гражданкой Южной Кореи.

Рейс LO2001 LOT Polish Airlines, который первоначально должен был прибыть в международный аэропорт Инчхон около 9:30, был вынужден приземлиться в аэропорту Астаны во вторник.

Кореянка, летевшая в сопровождении своей семьи, выкрикивала нецензурные слова во время полета и тем самым вызвала переполох.

На видеозаписи, опубликованной южнокорейским новостным каналом YTN, видно, как другие пассажиры пытаются сдержать нарушающую порядок пассажирку, продолжавшую кричать и ругаться, несмотря на все попытки окружающих.

В результате беспорядка рейс, на борту которого находилось 183 пассажира, был вынужден сделать экстренную посадку в Казахстане примерно на пять часов.

Другой гражданин Южной Кореи, находившийся на борту, выразил тревогу, заявив: «Несмотря на попытки экипажа вмешаться, она продолжала выкрикивать ругательства, вызвав большой беспорядок. Мы были обеспокоены тем, что нас задержали в Казахстане вместо того, чтобы прибыть в Корею, чтобы заняться нашими делами».

После аварийной посадки пассажирка была арестована местными властями. Посольство Южной Кореи сотрудничает с местной полицией для дальнейшего расследования инцидента. Впоследствии рейс возобновил полет в Инчхон.