Устроиться работать поваром смогут акмолинские осужденные после освобождения
В учреждении ЕЦ-166/25 поселка Гранитный состоялся открытый урок, на котором осужденные, являющиеся сейчас студентами Агротехнический колледж села Красный Яр, показали свою готовность к экзаменам.
«В колледже ежегодный набор составляет более 100 человек. Здесь осужденные осваивают профессии рабочих специальностей. Это автослесарь, газоэлектросварщик, каменщик, портной, повар. Последняя профессия на сегодня – одна из самых популярных. На протяжении нескольких лет набор в группу не составляет проблем, желающие есть всегда», - поделилась пресс-секретарь ДУИС по Акмолинской области Ирина Горнова.
У мастера производственного обучения Диляры Мендыбаевой большой производственный стаж работы, и своим опытом она охотно делится с учениками. Кроме теоретических занятий, у студентов есть обязательные часы практики, где они обучаются не только готовить блюда, но и оформлять их, а также составлять меню, технологические карты, рассчитывать необходимое количество сырья. Здесь невозможно обойтись без знания экономики, основ физиологии питания, санитарии и гигиены, правильной эксплуатации кухонного оборудования, обеспечения должного учета и хранения продуктов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.
«Я с детства мечтал научиться готовить и стать поваром. Так сложилось, что оказался в местах лишения свободы, но решил не отступать от своей мечты. Находясь в учреждении, поступил в колледж и получил профессию. У меня теперь есть цель - заняться любимым делом после освобождения», - отметил осужденный Даурен.
По окончании учебы осужденные-студенты получат дипломы государственного образца, ничем не отличающиеся от обычных.