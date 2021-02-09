Устроиться работать поваром смогут акмолинские осужденные после освобождения

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В акмолинской колонии началась подготовка к предстоящему экзамену у поваров профессионального колледжа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по Акмолинской области.​

В учреждении ЕЦ-166/25 поселка Гранитный​ ​состоялся открытый урок, на котором осужденные, являющиеся сейчас студентами​ Агротехнический колледж села Красный Яр, показали свою готовность к экзаменам.

«В колледже ежегодный набор составляет более 100 человек. Здесь осужденные осваивают профессии рабочих ​ специальностей. Это автослесарь, газоэлектросварщик, каменщик, портной, повар. Последняя профессия на сегодня – одна из самых популярных. На протяжении нескольких лет набор в группу не составляет проблем, желающие есть всегда», - поделилась пресс-секретарь ДУИС по Акмолинской области Ирина Горнова.

У мастера производственного обучения Диляры Мендыбаевой большой производственный стаж работы, и своим опытом она ​ охотно делится с учениками. ​ Кроме теоретических занятий, у студентов есть обязательные часы практики, где они обучаются не только ​ готовить блюда, но и оформлять их, а также составлять меню, технологические карты, рассчитывать необходимое количество сырья. Здесь невозможно​ обойтись без знания экономики, основ физиологии питания,​ санитарии и гигиены, правильной эксплуатации кухонного оборудования, обеспечения должного учета и хранения продуктов в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

​«Я с детства мечтал научиться готовить и стать поваром. Так сложилось, что ​ оказался в местах лишения свободы, но решил не отступать от своей мечты. Находясь в учреждении, поступил в колледж и получил профессию. У меня теперь есть цель - заняться любимым делом после освобождения», - отметил осужденный Даурен.

​​По окончании учебы осужденные-студенты​ получат дипломы государственного ​ образца, ничем не отличающиеся от обычных. ​ ​