Устроить на работу 1 млн человек в 2023 году пообещала Тамара Дуйсенова

12 Января 2023, 15:58

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Одной из главных целей в 2023 году в Министерстве труда и социальной защиты населения РК ставят трудоустройство около 1 млн казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Текущая геополитическая ситуация, значительный приток молодежи, ожидаемое высвобождение и низкая генерация новых рабочих мест являются основными вызовами национального рынка труда и факторами, влияющими на реальные доходы населения. Поэтому главной целью данного направления работы министерства определено обеспечение не менее одного члена семьи формальной работой и его участие в системе социального обеспечения», - сказала министр Тамара Дуйсенова на заседании расширенной коллегии ведомства.

По ее словам, конечным результатом станет трудоустройство в течение года порядка 1 млн человек, включая молодежь, незанятых граждан и лиц с инвалидностью.

Министр сообщила, что на основе данных из Цифровой карты семьи будет сформирован основной целевой контингент, включающий:

- семьи, имеющие 2-х и более незанятых трудоспособных членов;

- неработающую молодежь;

- лиц с инвалидностью, имеющих возможность работать по состоянию здоровья.

Как отметила Тамара Дуйсенова, им будут направлены SMS-сообщения с предложениями государственных мер содействия занятости. Из числа граждан, давших согласие на участие в мерах, для регионов будет сформирован реестр лиц, подлежащих трудоустройству. Местными исполнительными органами до 15 января будут утверждены региональные карты занятости, ориентированные на работу с данным контингентом лиц.

По данным министра труда и соцзащиты населения, в целом по республике в этом году планируется создать порядка 75 тысяч рабочих мест в рамках отраслевых концепций и национальных проектов, более 150 тысяч субсидируемых государством рабочих мест с объемом финансирования 131 млрд тенге. 780 тысяч человек планируется трудоустроить в рамках частных инициатив и на вакантные рабочие места работодателей. Порядка 20% от общего количества создаваемых рабочих мест будет направлено на трудоустройство молодежи и лиц с инвалидностью.

6 тысячам молодых граждан будут предоставлены льготные кредиты под 2,5% до 5 млн тенге на 5 лет. 9 тысяч грантов в размере 1,2 млн тенге будет предоставлено молодым людям с особыми потребностями и гражданам из социально-уязвимых слоев населения.