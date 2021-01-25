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    13:01, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Устроился на работу и обокрал работодателя житель столицы

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Устроившись на работу, мужчина украл деньги у коллег и ноутбуки работодателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

    Проработав месяц на одном из столичных предприятий, 25-летний житель столицы совершил кражу личного имущества. Находясь в офисе, молодой человек украл у двух коллег деньги и 3 ноутбука, принадлежащие работодателю, причинив ущерб на общую сумму более 100 тыс. тенге. О краже в полицию сообщили потерпевшие.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан по месту своего проживания, дав признательные показания.

    По факту кражи проводится досудебное расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.


    Теги:
    МВД РК Астана Правоохранительные органы
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