13:01, 25 Январь 2021 | GMT +6
Устроился на работу и обокрал работодателя житель столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Устроившись на работу, мужчина украл деньги у коллег и ноутбуки работодателя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.
Проработав месяц на одном из столичных предприятий, 25-летний житель столицы совершил кражу личного имущества. Находясь в офисе, молодой человек украл у двух коллег деньги и 3 ноутбука, принадлежащие работодателю, причинив ущерб на общую сумму более 100 тыс. тенге. О краже в полицию сообщили потерпевшие.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан по месту своего проживания, дав признательные показания.
По факту кражи проводится досудебное расследование, устанавливается причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.