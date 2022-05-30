30 Мая 2022 05:10

Устранить зависимость служб поддержки пациентов от поликлиник намерен Минздрав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения продолжит работу по улучшению единых стандартов оказания медицинских услуг, которые будут содержать четкие критерии по порядку предоставления медпомощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

За период действия проекта «100 дней – 100 вопросов», с 11 января по 21 апреля, по всем каналам обратной связи поступило 1588 обращений и предложений. Министерством были предоставлены ответы авторам по всем частным обращениям, по ряду проблем, поднятых гражданами, приняты системные решения.

«В связи с множеством нареканий со стороны пациентов на уровне медицинской организации целесообразно провести реорганизацию Службы поддержки пациентов, чтобы устранить ее прямую зависимость от лечебного учреждения», - отметили в Минздраве РК.

В части кадрового обеспечения в сфере здравоохранения предлагается создать дополнительный пакет социальных и правовых программ для привлечения врачей, особенно в сельской местности.

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, несмотря на завершение проекта «100 дней – 100 вопросов», заверило, что остается всегда на прямой связи с населением и готово продолжать конструктивный диалог и просит граждан направлять свои обращения на официальный электронный адрес minzdrav@dsm.gov.kz.